MLB》洋基擲67億留不住「法官」 名記者撰文探討

洋基「法官」賈吉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）季前與球隊的延長合約談判正式告吹，《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）也撰文點出，賈吉方會拒絕洋基，恐怕原因也相當複雜。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）在開幕首戰前向記者表示雙方無緣簽下延長合約，並罕見地將球隊方7年2.135億美元，含今年1700萬美元，總額為8年2.33億美元（約新台幣67億）的報價給提出來。

請繼續往下閱讀...

光是這紙合約，就涵蓋賈吉31到37歲球季，年均薪來到3050萬，雖未及楚奧特（Mike Trout）的3600萬，但也略高於貝茲（Mookie Betts）的3040萬，同時根據球員工會指出，由於道奇給貝茲的合約有著延遲支付，在計算通膨的狀況下均薪大概在2550萬。

羅森索坦言，洋基隊給出的這張合約，很少人會認為是球團在羞辱賈吉，同時在考慮到他的報價與年紀來說，可以說是相當合理的合約。不過很明顯賈吉方認為他的價值更高，在經過7個月後賈吉會成為自由球員，而他也有理由可以支持自己的價值不只洋基給他的報價。

考量傷病史，賈吉的確在生涯僅有3個賽季出賽場次過112場，但羅森索指出，在2017到2021年，他共獲得2370打席，比楚奧特2102多，在這段期間內，賈吉累積的勝利貢獻值WAR（Fangraphs版本）僅比楚奧特、貝茲與拉米瑞茲（Jose Ramirez）低。

羅森索以倫登（Anthony Rendon）為例，他雖然累積表現沒有賈吉高，但依舊獲得一張均薪3500萬美元的合約，而林多（Francisco Lindor）則與大都會簽下一張均薪3410萬美元的合約。倫登在比賈吉小一歲的情況下進入自由市場，而林多則小三歲，兩人的守備位置價值也都高於賈吉。

不過羅森索認為，賈吉為一支市值達60億美元的球隊打球，他有可能在留隊後，成為隊史最棒的球員以及休息室的領袖，如此將為洋基提升更高的價值，但羅森索也表示：「當然，洋基可以說賈吉是受益於紐約的市場價值。守護者的拉米瑞茲在最近幾年場上的表現優於賈吉，但最終只拿下一張5年1.24億美元的合約，這也顯示了紐約與克利夫蘭市場價值的差距。」

拉米瑞茲。（資料照，美聯社）

羅森索分析，在凱許曼公開了他們給賈吉的報價後，有哪隊還能夠給賈吉更高的合約？他認為洋基有可能在賈吉今年繳出怪物表現，並帶球隊闖進季後賽且不斷往更高地步邁進後給出更高合約，但其他球隊也有可能在此前提下提出報價。

由於大聯盟最近幾年不斷尋求各種方式來開發新的收入來源，且國聯採取指定打擊的改動也讓國聯更能夠花錢網羅強打者，而且最近達成的新版勞資協議，也讓球團至少5年不用擔心再度封館，羅森索認為，歷史正在推動球團花錢。

在封館前，原本不太花錢的遊騎兵隊，直接砸了5億美元給席格（Corey Seager）與西米恩（Marcus Semien），羅森索也提問，難道大都會的寇恩（Steve Cohen）會不想把他的手伸向賈吉嗎？若紅襪無法續約柏格茲（Xander Bogaerts）的話呢？小熊有沒有可能圍繞賈吉建立新標誌？其他球隊也有可能以賈吉當作為隊史帶來變革的人物。

最後羅森索表示，賈吉拒絕洋基隊的舉動固然冒險，但如果他真的認為自己不僅只是名棒球員，那也是因為他的球隊與大聯盟將他形塑成不只一名棒球員來做為賣點。而就這點來說，誰能夠說他是錯的？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法