賽車》白目！俄15歲冠軍行納粹禮 慘遭解約調查

15歲的塞韋留欣在頒獎台做出納粹敬禮手勢。（取自推特）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕俄國發動戰爭入侵烏克蘭，慘遭全球體壇抵制，年僅15歲的塞韋留欣（Artem Severiukhin）卻囂張挑釁，居然在頒獎台做出納粹敬禮手勢，引發各界熱議，不但立刻被車隊開除，還得接受國際汽車聯盟（FIA）後續調查。

據《BBC》等英媒報導，葡萄牙波爾蒂芒舉行的卡丁車歐洲錦標賽，原本已經限制俄國車手參與，塞韋留欣改用義大利執照出擊，領獎時卻公然做出右臂和右手伸直於胸口、手心向下的納粹敬禮，輿論為之譁然，所屬的瑞典車隊Ward Racing發表聲明解約：「對車手舉動深感恥辱，強烈譴責違反道德。塞韋留欣完全是個人行為，不能代表Ward Racing任何立場。相反地，Ward Racing與國際社會站在一起，譴責俄國入侵烏克蘭，並聲援因這次無端、可怕襲擊而遭受苦難的民眾。」FIA也宣布，立即對塞韋留欣展開調查。

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白目如塞韋留欣驚覺事態嚴重，隔天哭紅雙眼在IG解釋：「贏得歐錦賽冠軍，當時我太高興了，來自俄羅斯的我，感謝團隊和祖國親人支持，有人看到我的行為有所不妥，但事實並非如此，我只是感謝他們。我是俄國人，我支持自己的國家。」

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