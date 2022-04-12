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網球》拒打疫苗喬帥是蠢蛋之王！前No.1這麼說

2022/04/12 07:11

喬科維奇。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕拒打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的喬科維奇（Novak Djokovic），即將從蒙地卡羅男網名人賽再出發，但前世界球王里歐斯（Marcelo Rios）受訪時，卻痛批現任No.1是「蠢蛋之王」！

據外媒《法新社》報導，喬帥賽前坦承，未接種疫苗導致許多比賽無緣參與，讓34歲的他「深感難過，包括身心都是，只能努力向前邁進。」這位塞爾維亞名將本季只打過2月杜拜網賽，年初澳網大滿貫慘遭當局取消簽證，無緣衛冕挑戰第10冠，也錯失印地安泉、邁阿密兩大北美硬地名人賽，如今蒙地卡羅紅土頭號種子首輪免戰，次輪即將面對西班牙福基納（Alejandro Davidovich Fokina），爭取16強門票。「希望我不會半年下來只打6場，過去3、4個月真的煎熬，但我會把那些拋在腦後。」喬帥強調，自己仍在調整，「很顯然還需要一點時間、一些比賽，才能讓我恢復最佳狀態，並找回那些我確實需要的競爭力。」　

2008年澳網亞軍的智利傳奇球星里歐斯看不下去，直言後輩喬帥相當愚蠢，「我不知道原因是什麼，但如果你想成為歷史上最好的球員，又因為疫苗而放棄比賽，那麼好吧，你就是蠢蛋之王。我相信開始出於恐懼，但現在他實在太傲慢了。」

里歐斯。（資料照，法新社）

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