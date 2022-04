MLB》守護者超狂新秀打破大聯盟紀錄 張育成整場坐板凳（影音）

守護者新秀關。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕守護者今續戰皇家,外野新秀關(Steven Kwan)創下大聯盟活球年代首見紀錄,助隊以10:7拿下2連勝。台灣好手張育成未出賽。

24歲的關昨上演單場5安的猛打賞,今擔任先發第2棒左外野手,首打席選到保送,在第2、3打席皆無功而返後,第7局二度獲保送上壘,8局扛出帶有3分打點的三壘安,也幫助守護者拉開至9:5領先。

今三度上壘的關,也成為大聯盟活球年代以來,第一位在生涯前4場比賽能夠上壘15次的新秀,目前賽季打擊率6成92、攻擊指數1.789,19打席還未吞下任何一次三振。

台灣好手張育成昨代打遭三振,今整場坐板凳、未能上場,目前7支0,吞下5次三振,還在苦等本季首安。

Cleveland Guardians rookie Steven Kwan is UNSTOPPABLE



He's reached base safely 15 times in his first four career games. No other player has EVER done that in the Live-Ball Era. pic.twitter.com/fmzCbJfHyM