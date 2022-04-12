MLB》守護者超狂新秀打破大聯盟紀錄 張育成整場坐板凳（影音）

守護者新秀關。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕守護者今續戰皇家，外野新秀關（Steven Kwan）創下大聯盟活球年代首見紀錄，助隊以10：7拿下2連勝。台灣好手張育成未出賽。

24歲的關昨上演單場5安的猛打賞，今擔任先發第2棒左外野手，首打席選到保送，在第2、3打席皆無功而返後，第7局二度獲保送上壘，8局扛出帶有3分打點的三壘安，也幫助守護者拉開至9：5領先。

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今三度上壘的關，也成為大聯盟活球年代以來，第一位在生涯前4場比賽能夠上壘15次的新秀，目前賽季打擊率6成92、攻擊指數1.789，19打席還未吞下任何一次三振。

台灣好手張育成昨代打遭三振，今整場坐板凳、未能上場，目前7支0，吞下5次三振，還在苦等本季首安。

Cleveland Guardians rookie Steven Kwan is UNSTOPPABLE



He's reached base safely 15 times in his first four career games. No other player has EVER done that in the Live-Ball Era. pic.twitter.com/fmzCbJfHyM — SportsCenter （@SportsCenter） April 11, 2022

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