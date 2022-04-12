冬奧》默認谷愛凌是外國人？ 習近平致詞脫稿演出被外媒狂嗆

谷愛凌8日出席北京人民大會堂舉行的表彰大會。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕北京冬奧、冬帕運日前在北京人民大會堂舉行表彰大會，中國國家主席習近平在致詞時突然脫稿演出，即興點名外國運動員愛吃中國食堂料理，並點名台下的谷愛凌「愛吃餡餅」，不料這番話卻被外媒認為等於默認谷愛凌是外國人，打臉谷愛凌之前表示「在中國時是中國人」的說法。

習近平8日在致詞時，其中一段提到，「活潑敦厚的『冰墩墩』，喜慶祥和的『雪容融』，撲面而來的中國年味兒，香噴噴的豆包...。」

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正當習近平接下來本想說「冬奧夢...」，被台下掌聲打斷，習笑了一下，即興發揮宣揚外國運動員喜歡吃食堂裡面的食物，「豆包兒，啊，谷愛凌是愛吃餡餅，啊，呵呵呵，外國人還愛吃餃子。」此時現場響起如雷掌聲，《央視》鏡頭特地TAKE台下的谷愛凌，她也尬笑了一下。

韓媒《MHN Sports》就狂嗆：「如果習近平認為谷愛凌是中國人根本不需要拿出來強調，因為這就像韓國人喜歡吃韓國菜一樣自然。」

美國論壇「Reddit」有很多中文留言：「他真的知道自己在說什麼嗎」「所以他在說啥？谷愛凌是外國人？外國人從哪蹦出來的？」「就只知道吃，這個即興創作有點暴露文化水平」「小學生讀作文都比這個有感情」。

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