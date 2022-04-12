NBA》緣分確定已盡？魏少打臉詹皇、AD 美媒曝潛在下家

魏斯布魯克。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕明星後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）本季來到洛杉磯與詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）共組三巨頭，不料合體效果卻不如預期，湖人最後連附加賽資格都拿不到，屢屢成為箭靶的魏少今也在記者會大吐苦水。

身為9屆全明星、聯盟前MVP，魏斯布魯克本季加盟紫金大軍表現差強人意，場均18.5分是自2009-10賽季以來新低，場上效率值（PER）15.0更是生涯最差紀錄。一般認為他在季末就會被擺上交易桌，《The Athletic 》記者查拉尼亞（Shams Charania）今指出，溜馬可能會是湖人的潛在交易對象。

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湖人今舉行賽季總結記者會，魏斯布魯克也對這個失望的賽季道出心聲，他表示自從轉隊後就開始受到很多無謂的批評，認為自己不應該受到這樣不公平的對待，「來到這裡後我從未得到公平的機會可以成為我需要成為的樣子來幫助這支球隊。」

而當記者提及詹姆斯與A.戴維斯總是說「讓Russ做自己時」，魏斯布魯克則反駁表示：「這不是真的，老實說」，坦言這個球季其實很少能夠在場上做自己。

湖人今正式宣布與總教練沃格爾（Frank Vogel）分道揚鑣，被問及與主帥的關係時，魏少兩人之間確實沒有良好的溝通，但自己不知道雙方之間存在什麼樣的問題，「我真的沒辦法給你們答案。」

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