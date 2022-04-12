MLB》24億日本巨砲打點秀隊史留名 美媒吃驚：一人打得比金鶯隊還多

鈴木誠也。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕日職最強打鈴木誠也本季以5年8500萬美元（約24億）大約加盟小熊，開幕3場系列賽的打擊表現已經在百年老店小熊隊的隊史上留名。

27歲的鈴木誠也昨天對釀酒人敲出3分砲，也是大聯盟首轟，擊球初速達到110.9英哩是整場比賽兩隊最快的一球，3場比賽下來8打數3安打，選到4次保送，吞下4次三振，有6分打點，上壘率.538、OPS是1.288。

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擁有147年歷史的小熊隊，能夠在前3戰打下6分打點的球員，鈴木是史上第4人，前3人分別是1901年的霍夫曼（Larry Hoffman）、2010年卡斯楚（Starlin Castro）以及2014年索勒（Jorge Soler）。

鈴木誠也賽後表示：「我並沒有想太多。很顯然，我現在在這裡以及我能夠調整得好的原因是由於工作人員、我的教練、我的隊友。給他們點讚。」隊友高梅茲（Yan Gomes）則是說：「太神奇了，這不只是不揮棒而已，他不會去追球，通常打者都會做一些相反的事情。」

美國當地記者則表示，金鶯隊開季3場一共打了4分，而誠也一人就打了6分。另外日媒《中日體育》指出，過去日本打者挑戰大聯盟前3戰，最多就是3分打點，包括03年松井秀喜、04年松井稼頭央、06年城島健司、08年福留孝介、18年大谷翔平等5人並列。



鈴木誠也過去在廣島隊9年的生涯打擊率是.315，另敲出182轟、562打點以及OPS.984。

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