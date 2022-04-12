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日職》佐佐木朗希共軌效應驚人 美國分析指他成大聯盟球員熱議話題

2022/04/12 10:07

佐佐木朗希。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕羅德隊佐佐木朗希的19K完全比賽這2天引起各大美媒轟動，另外美國「棒球忍者」佛里曼（Rob Friedman）今天接受日本媒體採訪直言他的共軌效應驚人，而且還爆料佐佐木朗希已經是大聯盟球員間的熱門話題。

佛里曼是一名住在亞特蘭大的55歲律師，常在推特分享剪輯投球影片而成為網路紅人，先前帳號一度被大聯盟以違反版權為由所凍結，但當時受到許多現役球員抗議而解封，之後大聯盟就沒有再封他的帳號。

日媒《產經體育》訪問佛里曼是否看了佐佐木的完全比賽，他說：「不幸的是當時我睡著了，那時我們這邊是凌晨四點，但我一早醒來手機收到超多訊息問我『你有看嗎？』」

他表示，才20歲就投出19K完全比賽，中間連續13次三振，這些數字充滿不可思議，就連美國職棒的紀錄都只有連續10次三振。

佛里曼透露，他與前白襪左投、現效力巨人的羅冬（Carlos Rodón）有私交，昨天傳簡訊恭喜他轉隊首戰投得不錯，結果羅冬竟回：「謝謝，你有聽說佐佐木嗎？不知道他要不要來巨人隊。」

佛里曼認為佐佐木朗希到第9局都還能投出接近100英哩（約161公里）球速，體能進步有感，此外去年他就做了佐佐木的四縫線以及指叉球的疊加圖像，可以發現兩種球路的軌跡高度重疊，「這樣的投球連大聯盟打者也打不到。」

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