MLB》雷聲大雨點小？道奇超豪華打線首週攻擊數據聯盟倒數

道奇第一個系列賽攻擊未能有效發揮，圖為貝茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇休賽季重磅迎來勇士冠軍一壘手佛里曼（Freddie Freeman）組成超豪華打線，不過開季第一個系列戰得分能力有限，並未兌現外界期待。

道奇打線除佛里曼（Freddie Freeman）外，加上貝茲（Mookie Betts）、貝林傑（Cody Bellinger）坐擁三位MVP，加上T.透納（Trea Turner）、J.透納（Justin Turner）、馬恩西（Max Muncy）等好手，共有7位全明星，開幕戰面對洛磯靠著4局攻下的5分拿下勝利，當時還獲大聯盟官網讚「這就是道奇本季的實力」。

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不過道奇未能延續開門紅的氣勢，接下來兩戰合計只攻下6分，其中第三戰還有3分是因為洛磯外野手布萊恩（Kris Bryant）失誤奉送。總計道奇這三戰雖一共敲出25支安打，不過只有4發長打，得點圈打擊機會23支6，第一週下來攻擊指數0.578在大聯盟排名第26，其中貝茲打擊率2成14、貝林傑1成82、佛里曼1成67。

對此，前三戰狀況火燙、打擊率5成71的工具人泰勒（Chris Taylor）受訪時不諱言表示：「我知道我們是全聯盟最好的打線，只是這個周末沒有表現出來。」

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