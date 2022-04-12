晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》雷聲大雨點小？道奇超豪華打線首週攻擊數據聯盟倒數

2022/04/12 12:01

道奇第一個系列賽攻擊未能有效發揮，圖為貝茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇休賽季重磅迎來勇士冠軍一壘手佛里曼（Freddie Freeman）組成超豪華打線，不過開季第一個系列戰得分能力有限，並未兌現外界期待。

道奇打線除佛里曼（Freddie Freeman）外，加上貝茲（Mookie Betts）、貝林傑（Cody Bellinger）坐擁三位MVP，加上T.透納（Trea Turner）、J.透納（Justin Turner）、馬恩西（Max Muncy）等好手，共有7位全明星，開幕戰面對洛磯靠著4局攻下的5分拿下勝利，當時還獲大聯盟官網讚「這就是道奇本季的實力」。

不過道奇未能延續開門紅的氣勢，接下來兩戰合計只攻下6分，其中第三戰還有3分是因為洛磯外野手布萊恩（Kris Bryant）失誤奉送。總計道奇這三戰雖一共敲出25支安打，不過只有4發長打，得點圈打擊機會23支6，第一週下來攻擊指數0.578在大聯盟排名第26，其中貝茲打擊率2成14、貝林傑1成82、佛里曼1成67。

對此，前三戰狀況火燙、打擊率5成71的工具人泰勒（Chris Taylor）受訪時不諱言表示：「我知道我們是全聯盟最好的打線，只是這個周末沒有表現出來。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。