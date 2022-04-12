MLB》「我他X的恨透這裡了」費城人野手3失誤遭嘲諷爆粗口（影音）

Phillies fans gave Alec Bohm an ovation after making a routine play at third



He made two errors right before this play. pic.twitter.com/YmsQpSsV2Q — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） April 11, 2022

〔體育中心／綜合報導〕費城人三壘手波姆（Alec Bohm）今在面對大都會的比賽單場發生3次失誤，遭到球迷諷刺後竟在場上爆粗口，賽後他也對此表達歉意。

波姆今在首局就發生傳球失誤，第2局大都會首名打者又是靠他的失誤上壘，因此2局上一出局後，馬提（Starling Marte）敲出平凡內野滾地球，波姆成功完成刺殺後，主場球迷也諷刺地起立鼓掌，隨後他就被拍到對隊友葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）說：「我他X的恨透這個地方了」。

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不料3局大都會首名打者阿隆索（Pete Alonso）上場打擊時，波姆再度發生傳球失誤，單場3失誤顏面盡失。至於打擊端的表現，擔綱8局首名打者的他在該局保送上壘，開啟隊友5分的攻勢，費城終場就以5：4逆轉大都會。9局守備遭卡馬戈（Johan Camargo）頂替的波姆，此役3打席都上壘，包括2次保送、一發二壘安打。

賽後被問及在場上的不當言論，波姆表示當時沒能控制好清緒，「我的確是說了，但沒有那個意思。這是對我來說很挫折的一晚，我在場上犯了一些錯誤，球迷們只是想要贏球。我對他們感到很抱歉，真的不是有意的。」

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