豪勁。(資料照,記者林正堃攝)

〔體育中心/綜合報導〕樂天桃猿洋投豪勁去年因疫情隻身來台,今年終於多了家人陪伴,他今在社群分享女兒結束隔離奔向自己懷裡的影片,場面相當溫馨。

豪勁去年出賽53場繳出10次中繼成功、9救援成功,防禦率2.79的成績,還締造連續25場無失分的中職紀錄,今年續留桃猿。

豪勁日前出關時就曾表示,非常期待今年球季,因為家人終於也可以來台相伴,去年豪勁妻女雖拿到簽證,不過隨即遇上台灣三級警戒、關閉邊境,今年終於能彌補遺憾。

在中職開季不久後,豪勁也盼到家人抵台,妻女日前結束10天隔離,3歲的女兒米拉(Mila)一看到爸爸便忍不住衝上前,父女倆開心相擁,享受天倫之樂。

They are here and out of quarantine!!! pic.twitter.com/NP7dPhytEZ