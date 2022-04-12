晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

衝浪》世界第一！ 台灣快艇衝浪女神陳美彤奏捷

2022/04/12 15:44

快艇衝浪女神陳美彤躍居世界第1。（星予運動經紀提供）　

〔記者梁偉銘／綜合報導〕儘管國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，快艇衝浪女神陳美彤（Kimberly）頂住壓力，照樣勇奪CWSA首季快艇衝浪世界排名積分賽冠軍，躍居全球最大規模快艇衝浪協會Masters Women Surf組別排名第一。

擁有25個會員國的CWSA，3月底舉辦年度第2場WRS世界排名積分賽，台將陳美彤傳回捷報，榮獲金牌排名也一舉升至首席。受疫情影響，這項賽事採網路線上進行，全程透過全景畫面一鏡到底、不能落水，43歲陳美彤展現流暢動作與技巧，在該組別難度、強度、變化、執行度共4個評分系統的初賽及決賽，全都拿到最高分，擊退美國等強敵出線。

陳美彤滑水資歷8年，2015年才由寬板滑水轉戰無繩的快艇衝浪，2018年曾代表台灣首支快艇衝浪隊，赴新加坡贏得IWWF亞洲滑水錦標賽女子快艇衝浪冠軍，2019年Kimberly代表台灣成為首位受邀赴美參與WWA快艇衝浪年終大師賽的女將，也獲得Masters Women Wakesurf亞軍。

快艇衝浪女神陳美彤躍居世界第1。（星予運動經紀提供）　

身為兩個孩子媽媽，陳美彤35歲才接觸水上運動，如今已成為孩子榜樣，帶領兒女一起滑水，「當初單純想培養親子運動，也為了熱忱，沒想到一路走來停不了，不斷想追求突破。雖然比賽對我不是最重要，但畢竟努力拼了這麼久，看到消息公布還是很激動開心！這不僅是為我的信仰和信念帶來見證，更向大家證明只要你願意，沒有什麼做不到的。我不向世俗眼光妥協，女性更不應該被年齡所框架，撕掉標籤，妳也能活出屬於自己的精彩生命！」

同為快艇衝浪好手的女兒陳宥蓁，今年剛滿15歲，4年前開始學習的她，多次和媽媽陳美彤一起參與國際賽事，2019年首爾WWA亞洲快艇衝浪公開賽母女各自奪金，去年她也在亞洲盃快艇衝浪拿到青少年組亞軍。

陳美彤（右起）和女兒陳宥蓁。（星予運動經紀提供）　

　

　　　　

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。