衝浪》世界第一！ 台灣快艇衝浪女神陳美彤奏捷

快艇衝浪女神陳美彤躍居世界第1。（星予運動經紀提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕儘管國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，快艇衝浪女神陳美彤（Kimberly）頂住壓力，照樣勇奪CWSA首季快艇衝浪世界排名積分賽冠軍，躍居全球最大規模快艇衝浪協會Masters Women Surf組別排名第一。

擁有25個會員國的CWSA，3月底舉辦年度第2場WRS世界排名積分賽，台將陳美彤傳回捷報，榮獲金牌排名也一舉升至首席。受疫情影響，這項賽事採網路線上進行，全程透過全景畫面一鏡到底、不能落水，43歲陳美彤展現流暢動作與技巧，在該組別難度、強度、變化、執行度共4個評分系統的初賽及決賽，全都拿到最高分，擊退美國等強敵出線。

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陳美彤滑水資歷8年，2015年才由寬板滑水轉戰無繩的快艇衝浪，2018年曾代表台灣首支快艇衝浪隊，赴新加坡贏得IWWF亞洲滑水錦標賽女子快艇衝浪冠軍，2019年Kimberly代表台灣成為首位受邀赴美參與WWA快艇衝浪年終大師賽的女將，也獲得Masters Women Wakesurf亞軍。

快艇衝浪女神陳美彤躍居世界第1。（星予運動經紀提供）

身為兩個孩子媽媽，陳美彤35歲才接觸水上運動，如今已成為孩子榜樣，帶領兒女一起滑水，「當初單純想培養親子運動，也為了熱忱，沒想到一路走來停不了，不斷想追求突破。雖然比賽對我不是最重要，但畢竟努力拼了這麼久，看到消息公布還是很激動開心！這不僅是為我的信仰和信念帶來見證，更向大家證明只要你願意，沒有什麼做不到的。我不向世俗眼光妥協，女性更不應該被年齡所框架，撕掉標籤，妳也能活出屬於自己的精彩生命！」

同為快艇衝浪好手的女兒陳宥蓁，今年剛滿15歲，4年前開始學習的她，多次和媽媽陳美彤一起參與國際賽事，2019年首爾WWA亞洲快艇衝浪公開賽母女各自奪金，去年她也在亞洲盃快艇衝浪拿到青少年組亞軍。

陳美彤（右起）和女兒陳宥蓁。（星予運動經紀提供）

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