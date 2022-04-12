日職》王柏融本季二軍首秀就敲安 宋家豪同場後援挨轟

王柏融和宋家豪今在二軍同場出賽。（資料照，本報合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕效力日本火腿的台灣好手「大王」王柏融，開季從一軍出發，但打擊不振，遭球團下放二軍，今天首度在二軍出賽，對戰樂天5打數敲出1安打，宋家豪也有出賽，後援1局挨轟失1分，樂天二軍在第6局狂掃9安灌進6分大局，終場以7：4逆轉贏球。

王柏融開季表現低迷，出賽8場累積19打數只敲出1支安打，打擊率不到1成，只有0.053，火腿隊昨天宣布將他下放二軍調整。王柏融很快迎來本季二軍首秀，對戰樂天擔任第2棒指定打擊，王柏融1局下首打席敲出二壘滾地球形成雙殺打，3局上從樂天先發左投藤井聖手中敲出右外野安打，本季二軍首安出爐，後面3打席分別敲出一壘滾地球出局、三振，9局下最後打席靠失誤上壘，此役合計5打數1安打，打擊率為2成。

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宋家豪在8局下、樂天以7：2領先時登板，一上來就被片岡獎人敲出右外野陽春砲失分，接著又被田宮裕涼敲出左外野二壘安打，而他控球也不穩，投出兩次保送讓對手2人出局後攻佔滿壘，所幸他最後三振梅林優貴化解失分危機，宋家豪此役後援1局用29球，被敲2安失1分，另外有1次三振和2次保送，防禦率漲至3.60，最快球速為148公里。

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