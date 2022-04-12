羽球》辛度有兩大天敵 外媒點出戴資穎超狂紀錄

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）



〔體育中心／綜合報導〕印度一姐辛度（PV Sindhu）日前在級500系列南韓羽球公開賽4強戰不敵20歲地主小將安洗瑩，無緣本季第2冠。印度快報 （The Indian Express）撰文指出，辛度目前有兩大天敵，一個是安洗瑩，另外一個就是世界球后戴資穎。

安洗瑩在南韓公開賽4強戰以21：14、21：17擊敗辛度，而這名天才少女最終也將冠軍金盃留在南韓，她也成為2015年成池鉉後的首位女單地主冠軍。

請繼續往下閱讀...

安洗瑩。（資料照，法新社）



印度快報撰文指出，安洗瑩的速度讓辛度無所適從，只能被動地採取防守，內文更點名西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）、戴資穎、泰國好手李美妙（Pornpawee Chochuwong）和安洗瑩的速度都在辛度之上，對戰時都讓她陷入苦戰。

辛度對戰安洗瑩已經苦吞對戰4連敗，且每一次都是直落2輸球，儼然成為辛度的天敵，而印度快報也點名戴資穎也是她的天敵之一，曾在2016年11月至2018年12月之間與辛度交手取得6連勝，而2019年10月至今對戰5場也全以贏球作收，小戴生涯與辛度交手取得15勝5敗的佳績。

辛度。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法