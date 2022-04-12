MLB》對前「海賊王」蓄意砸觸身球 小熊右投、主帥遭禁賽

小熊後援右投K.湯普森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上週六釀酒人對決小熊的比賽中，小熊後援右投K.湯普森（Keegan Thompson）對前「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）蓄意丟觸身球，引發雙方板凳清空。大聯盟也於今日宣布K.湯普森將面臨3場禁賽處份；小熊總教練羅斯（David Ross）也將遭禁賽1場。

比賽當時來到8上，麥卡琴在2出局一壘有人站上打擊區。投手丘上的K.湯普森以外角變化球搶下第一顆好球數後，便接連對麥卡琴連投3顆近身速球，最後一球更直接砸在麥卡琴臀部，「我唯一知道的事就是，你已經先以外角滑球 （官方紀錄為卡特球）搶下好球數，你想幹嘛？逼我猜想你接下來要往我身上砸嗎？太超過了吧。」

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上週釀酒人與小熊展開系列戰，然而小熊明星捕手康崔拉斯（Willson Contreras）在前兩戰中皆遭釀酒人觸身球砸中，且外野手哈普（Ian Happ）更因被釀酒人後援投手高特（Trevor Gott）擊中膝蓋導致退場。K.湯普森為幫隊友討回公道，而向麥卡琴投出觸身球。

另外，該場比賽中包括釀酒人明星外野手耶利奇（Christian Yelich）及小熊二壘手馬德里格爾（Nick Madrigal）也均遭觸身球伺候。

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