NBA附加賽開打、菊池雄星本季初登板 今日賽事預告與轉播

菊池雄星。（資料照，美聯社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

NBA附加賽今日開打，東部第7的籃網將對戰排名第8的騎士，勝出者就能晉級季後賽。籃網擁有杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）兩大球星坐鎮；騎士則經歷4年的重整，期許能再度進軍季後賽。

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另一場則為西部附加賽，將由「狼王」湯斯（Karl-Anthony Towns）帶領灰狼迎戰P.喬治（Paul George）領軍的快艇。誰能搶下季後賽門票？敬請鎖定轉播！

大聯盟一場轉播，由洋基對上藍鳥，藍鳥此役派出日籍強投菊池雄星，也是他今年首度在例行賽中登板，將對決洋基投手柯提斯（Nestor Cortes Jr.）。不要忘記收看轉播了！

今晚一場中職由統一獅主場面對樂天桃猿，兩隊分別派出潘威倫、狂威擔任先發投手，兩人前役登板皆拿下勝投，其中潘威倫主投7局無失分，奪得當日的MVP。敬請鎖定轉播！

NBA附加賽

07:00 騎士@籃網 緯來體育、愛爾達體育1台

09:30 快艇@灰狼 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

07:00 藍鳥@洋基 愛爾達體育2台

中職

18:35 樂天桃猿@統一獅 MOMOTV、愛爾達體育2台

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