中職》何恆佑臨時被叫上一軍 搭計程車從斗六直奔高雄

統一獅何恆佑。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕統一獅新人何恆佑今天臨時被叫上一軍，從斗六球場搭計程車趕到澄清湖球場，立即先發擔任第5棒、一壘手，統一今天的2到7棒都不超過21歲。

何恆佑今天原本要在二軍出賽，下午1點接到上一軍的通知，由於時間太趕，決定搭計程車趕場，何恆佑表示，原本擔心身上的錢不夠付車費，還好是比預期少的2800元。

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何恆佑是2020年統一第1指名，去年曾在一軍出賽6場，打擊率0.188，今年二軍出賽4場的打擊率0.250。何恆佑表示，去年都是傻傻的練，今年比較知道自己要加強的是什麼，調整的狀況還不錯，二軍總教練劉育辰也在他接到通知後提醒，不要太在意結果，努力把訓練的成果表現出來，不過，已經將近1年沒有打過夜間的比賽，在計程車上一直告訴自己要先睡一覺，否則晚上比賽可能會打瞌睡。

統一獅何恆佑。（記者李惠洲攝）

統一主力打者林安可、蘇智傑和羅薩先繼受傷，最近叫上不少年輕選手，今天更從2棒林靖凱（21）、3棒林子豪（20）、4棒姚雨翔（21）、何恆佑（20）、6棒羅暐捷（21）到7棒邱智呈（21），都不超過21歲，出現少見的娃娃兵先發打線，其它3棒陳傑憲、林岱安、陳重廷和先發投手江辰晏也都不滿30歲。

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