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身障運》楊川輝開「五金行」 陪跑員李孟家幕後功臣

2022/04/12 18:43

視障選手楊川輝包辦田徑5金，陪跑員李孟家與有榮焉。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕111年全國身心障礙國民運動會在台中市落幕，代表台北市參加田徑賽事的視障選手楊川輝是大贏家，包辦男子100公尺、200公尺、1500公尺、跳遠及三級跳遠共5面金牌，其中三級跳遠更以9公尺69成績改寫自己保持的全國紀錄，令陪跑員李孟家與有榮焉。

楊川輝賽場上實力備受肯定，但對視障選手而言，最大問題在於「看不見」，亟需旁人引導，若是陪跑員未具相當實力，也無法幫助「主角」締造佳績。此次擔任楊川輝陪跑員的李孟家，年僅29歲、正職為才藝老師，主要教授魔術方塊，學生時代曾是乙組跳高選手，兩人今年元月初在朋友介紹下相識。「我們身高一樣，100公尺速度也差不同，加上我對運動賽事還有憧憬，時間能配合，因緣際會下就當他的陪跑員。」李孟家強調，其實這也是最接近自己夢想的機會，「即使做個『隱形人』也沒關係！」

視障選手楊川輝包辦田徑5金，陪跑員李孟家與有榮焉。（大會提供）

本屆楊川輝共報名6項，除了400公尺因違規遭取消資格，其餘5項全部奪金，儘管瑕不掩瑜，對此李孟家相當自責，「平時練習都著重在起跑，畢竟2人就靠手中那條繩子連結，若起跑時『同手同腳』，整個步調就會亂掉。未來練習時，會特別注意這個部分加強。」

　

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