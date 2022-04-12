身障運》地主台中獎牌榜第2 交棒南投後年再見

全國身心障礙國民運動會地主台中獎牌榜第2，交棒南投相約後年再見。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕111年全國身心障礙國民運動會，歷經為期4天激戰落幕，台北市207金、113銀、66銅共415面獎牌，第9度蟬連總冠軍；地主台中市也沒漏氣，104金、82銀、33銅，累計270面獎牌高居第2，閉幕典禮交棒南投，各地選手相約兩年後再見。

本屆佳績頻傳，累計75項、共92人次改寫全國紀錄；締造大會新猷更達80項、102人次。個人方面，北市肢障游泳好手黃榮財8金1銀，是本屆最大贏家；帕運國手陳亮達代表高雄市參加肢障游泳7項都摘金；聽奧游泳國手黃清璿代表北市，也斬獲6金3銀，為下月聽障奧運做好暖身。田徑場上，地主聽奧國手許樂8項全部鍍金，除100公尺項目改寫全國紀錄，100公尺跨欄、800公尺還締造大會新高；中市肢障田徑選手林建宏横掃8金，其中2項破全國紀錄。肢障保齡球，北市李佳婕拿下4金1銀；聽障男籃則由新北市衛冕五連霸。

請繼續往下閱讀...

帕運國手陳亮達代表高雄市參加肢障游泳7項都鍍金。（大會提供）

羽球賽事，東京帕運國手方振宇SU5級摘冠；聽障女單決賽上演「聽奧國手內戰」，最終高市沈彥汝力退北市選手范榮玉；女雙賽事，輪到范榮玉甜蜜復仇，攜手林頤擊敗沈彥汝／陳美玲封后。

地主聽奧國手許樂參加8項全部奪金。（大會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法