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日職》佐佐木朗希飆火球外帶超狂位移 美媒：大聯盟無人可匹敵

2022/04/13 06:50

日職羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希，日前先發對戰歐力士隊締造19K的完全比賽。（取自產經新聞）

〔體育中心／綜合報導〕羅德20歲「令和怪物」佐佐木朗希日前對戰歐力士威震八方，用105球就達成19K的完全比賽，創下日本新紀錄，連續三振13名打者更打破世界職棒紀錄。美媒「CBS Sports」撰文點出佐佐木朗希的火球速度和位移都十分驚人，在大聯盟這樣的最高殿堂也無人可以匹敵。

佐佐木朗希日前對戰歐力士，速球平均速度高達159.8公里，該役最快球速達164公里，「CBS Sports」指出，佐佐木朗希速球的垂直位移高達19.7英吋，水平位移則有15.4英吋，這樣出色的數據放在大聯盟沒有人可以比擬。

「CBS Sports」舉洋基強投柯爾（Gerrit Cole）為例，他的速球是大聯盟最佳，去年平均球速有97.7英哩（約157.2公里），垂直位移達17.9英吋，水平位移則有11.9英吋，雖然3項數據在大聯盟都是頂尖水準，但與佐佐木朗希相比仍有些許差距，內文也指出，兩人的差異很有可能與比賽用球不同有關，但無論如何，佐佐木朗希的速球對他而言是一項極其重要的武器。

此外，佐佐木朗希的指叉球均速為91.2英哩（約146.8公里），球速僅次於紅襪隊日籍投手澤村拓一，並列聯盟第2，而垂直位移有2.3英吋，水平位移是7.8英吋，若是拿來與大谷翔平做比較，大谷指叉球均速為88英哩（約141.6公里），垂直位移2.4英吋，水平位移4.9英吋。

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