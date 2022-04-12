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PLG》揚科維奇＋簡浩證明價值 夢想家氣走領航猿終結2連敗

2022/04/12 22:03

揚科維奇上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕P. LEAGUE+連敗球隊桃園領航猿、台新夢想家，今天在桃園巨蛋交鋒，作客的夢想家靠洋將揚科維奇打出代表作，以及老將簡浩末節關鍵時刻連續得分，最終夢想家以92：87氣走領航猿，終結2連敗，戰績12勝9敗，搶下第4張季後賽門票機會激增。

地主領航猿雖換了總教練，改由顏行書帶兵，但僅換帥首場贏球，再來飽受傷兵所困，吞下5連敗，戰績6勝16敗，排在聯盟倒數第2；2連敗的夢想家狀況也不理想，近4場只勝1場，兩隊前一次交手，夢想家狂勝領航猿34分。

吳永盛抄球後發動快攻。（記者林正堃攝）

領航猿首節靠「飛翔連線」施顏宗、盧峻翔合力進帳12分，以23：19領先。不過，夢想家第二節還以顏色，簡浩、忻沃克聯手發威，半場打完49：45領先。

易籃後，領航猿一路在後緊追，即使有追成平手卻還是被夢想家小幅拉開，但末節剩2分鐘，靠著吳家駿兩罰俱中取得1分超前，只是簡浩關鍵時刻挺身而出，先靠兩罰再度反超，以及1分05秒又以中距離跳投，率隊奠定勝基。

簡浩。（記者林正堃攝）

前3場表現平平的揚科維奇，今日打出加入夢想家的代表作，攻下全隊最多28分，致勝功臣簡浩拿13分，另一位洋將布依德15分入袋，忻沃克拿到13分，也成功擺脫連敗，穩住聯盟老四的位置。

彈跳能力驚人的羅賓森此仗放送灌籃美技，攻下全隊最高31分，喬丹14分、吳家駿11分、盧峻翔10分，可惜地主在關鍵時刻只有施晉堯23.94秒投進二分球，卻在19.64秒發生要命失誤，吞下6連敗。

忻沃克上籃得分。（記者林正堃攝）

羅賓森籃下擺進2分。（記者林正堃攝）

布依德上籃得分。（記者林正堃攝）

領航猿落敗。（記者林正堃攝）

夢想家獲勝。（記者林正堃攝）

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