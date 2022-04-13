網球》糗！球王喬帥挨罵後 蒙地卡羅一戰出局

喬科維奇。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕拒打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的喬科維奇（Novak Djokovic），蒙地卡羅男網名人賽再出發，單打次輪初登場卻爆冷一戰出局，也是近4年來首見的尷尬結果，引發各界熱議。

喬帥賽前坦承，未接種疫苗導致許多大賽無緣參與，讓34歲的他「身心飽受煎熬，只能抛開過去努力向前邁進。」這位塞爾維亞巨星本季只打過2月杜拜站，年初澳網大滿貫慘遭當局取消簽證，也錯失印地安泉、邁阿密兩大北美硬地名人賽，如今蒙地卡羅紅土千分大賽，頭號種子的他首輪免戰，第2輪面對西班牙年輕對手福基納（Alejandro Davidovich Fokina），開賽失誤連連丟掉首盤，好不容易次盤驚險大逆轉，決勝盤又氣力放盡，一路苦苦追趕，仍以3：6、7：6（7：5）、1：6吞敗，總計拉鋸近3小時，無緣開胡挺進單打16強。

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賽前智利前世界球王里歐斯（Marcelo Rios）受訪時，才痛批現任No.1喬帥非常愚蠢，「若你想成為史上最好球員，又因疫苗而放棄比賽，你就是蠢蛋之王。我相信開始出於恐懼，但現在他實在太傲慢了。」而兩屆賽會冠軍喬帥9度遭破發，果真紅土賽季出師不利，接下來得持續調整，才能重返顛峰。

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