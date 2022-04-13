MLB》鈴木誠也單場雙響砲！寫史上唯一狂紀錄、登頂全壘打王

〔體育中心／綜合報導〕效力小熊隊的日本強打鈴木誠也，在昨日敲出生涯首轟後，今天對海盜的比賽火力全開，單場雙響砲灌進2分打點，幫助球隊以2：1收下勝利。

鈴木誠也在5上鎖定先發投手昆塔納（Jose Quintana）偏高90.8英哩直球，以102.8英哩的擊球初速，敲出右外野方向陽春彈助隊先馳得點，7上他再次鎖定班達（Anthony Banda）92.6英哩的內角速球，以102.4英哩的擊球初速，掃出左外野方向全壘打，單場雙響炮幫助球隊取得2：0領先。

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鈴木誠也單場雙響砲，成為史上第二位大聯盟生涯前4戰3轟的日本人。（美聯社）

海盜在8下才靠著雷諾斯（Bryan Reynolds）的陽春砲追回1分，終場小熊以2：1在客場踢館成功，鈴木誠也包辦球隊所有打點，本場比賽鈴木誠也4打數2安打，吞下1次三振，賽季打擊率高達4成17。

此役為鈴木誠也生涯首度雙響砲，目前賽季3轟登上大聯盟全壘打王寶座，且根據資料指出，鈴木誠也加入大谷翔平，成為史上第二位能在生涯前4場比賽就敲出3轟的日本人。除此之外，鈴木誠也更是自打點於1920年成為正式紀錄後，史上第一個能夠在生涯前4戰灌進8分打點以上，選到4次保送以上的球員。

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