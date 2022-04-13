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MLB》開季打擊率1成43...大谷翔平CPR「救」球棒引熱議（影音）

2022/04/13 07:27

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平開季狀態不佳，打擊率僅1成43，昨在場邊對球棒進行心肺復甦術（CPR），搞笑舉動也登上官網。

去年以二刀流旋風席捲大聯盟、全票之姿勇奪美聯MVP的大谷翔平，今年能否複製表現是各方矚目焦點，不過他開季慢熱，不僅仍在苦等本季首轟，至今5場比賽21打數僅3安，且只有1支長打，打擊率1成43、吞下5次三振，沒有任何保送。

大谷翔平昨在面對馬林魚的比賽6局就被捕捉到在場邊對著球棒進行CPR，搞笑舉動還登上大聯盟官網，報導就提到：「大谷能投、能打、能跑，但這次的新技能應該是最厲害的。」天使今在主場續戰馬林魚，大谷翔平擔任開路先鋒，能否擺脫低潮值得關注。

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