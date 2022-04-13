網球》慘寫19年生涯首見難堪紀錄 喬科維奇點出落敗主因

喬科維奇。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）在蒙地卡羅大師賽苦戰三盤不敵西班牙好手福基納（Alejandro Davidovich Fokina），賽後坦言是體力上出現問題。

未打疫苗的喬科維奇上次出賽已經是2月底的杜拜公開賽，相隔逾一個月復出的塞爾維亞名將紅土首站就踢鐵板，根據ATP官方數據指出，喬帥此役被9度破發追平生涯最多，但前4次都是在大滿貫賽事，意謂此役是他自2003年進入職業網壇以來，生涯首度在三盤比賽中被9度破發。

請繼續往下閱讀...

喬科維奇一向有「逆境之王」之稱，這場比賽卻未能上演逆轉秀，34歲的塞國球王表示：「我一直相信我能逆轉贏得比賽，也嘗試做出抵抗，但體力上，我真的完全不在狀態上。」

「第三盤我的體力徹底下滑，油箱沒有油了，」喬科維奇坦言，「就是完全跟不上他的節奏，在紅土上如果出現這樣的狀況，（贏球）就是不可能的任務。」

喬科維奇長年定居蒙地卡羅，不過這裡完全稱不上他的幸運地，自2015年二度在此站封王後就再也未闖進過4強，「我一直都知道需要一點時間才能在紅土找到我的最佳狀態，根據過往的經驗來看也是如此，我在紅土賽季之初始終表現得不是很好。但沒關係，本來就是如此，我必須接受失利、繼續努力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法