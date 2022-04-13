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MLB》不會揮空的上壘機器！ 守護者菜鳥續寫兩項史上最狂紀錄

2022/04/13 08:06

守護者超狂菜鳥關繼續將史詩級上壘紀錄向上推進。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕守護者隊超狂菜鳥關（Steven Kwan）持續驚人表現，他在今天單場2打數1安打，選到2次四壞保送上壘，寫下一項歷史上無人能及的史詩紀錄。

守護者的關有著相當驚人的本壘板紀律，根據紀錄指出，關在登上大聯盟至今已經面對115顆球，但到現在都還沒有出現任何一次揮棒落空，是自2000年來大聯盟所有新秀的新高紀錄，原紀錄保持人是天使隊的佛列契（David Fletcher），他看了100顆球沒有揮棒落空。

關其實是揮棒相當積極的球員，本季他在打擊區上共揮棒39次，但沒有出現任何一次揮棒落空，除了他以外卡胡（Willie Calhoun）揮棒13次沒落空、傑福斯（Ryan Jeffers）12次。

關生涯前5場比賽上壘多達18次，根據紀錄表示，這是至少自1901年以來史上最多上壘次數的紀錄。關在登上大聯盟至今打擊率高達6成67，15打數敲出10支安打，有4分打點，選到7次保送沒有被三振，上壘率7成50，攻擊指數1.683。

今天守護者單場10安轟下10分，以10：5擊敗紅人隊，台灣好手張育成沒有出賽。

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