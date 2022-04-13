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NBA》年度MVP獎落誰家？ 杜蘭特票投恩比德

2022/04/13 09:12

杜蘭特認為恩比德更有資格獲得MVP。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA例行賽結束，年度獎項競爭進入白熱化階段，其中最大獎年度MVP花落誰家格外引人注目。籃網一哥杜蘭特（Kevin Durant）今天也表態，他會把投給票給七六人巨星恩比德（Joel Embiid）。

去年MVP投票排名第2的恩比德，本季的表現又比上季更上層樓，不僅成為史上第一位奪下得分王寶座的國際球員，也是過去20年來首位達成此壯舉的中鋒。今年場均30.6分、11.7籃板、4.2次助攻，多項數據寫下生涯新高。

曾在2013-14賽季獲選MVP殊榮的杜蘭特也表達自己的看法，表示如果他有選票的話，他會選擇恩比德，「他不論場均得分、雙十次數都領先全聯盟，所屬球隊又拿到超過50勝，這些數據都太難以置信，對他來說無疑是精彩的一年。」

雖然恩比德繳出統治等級表現，但得獎呼聲卻仍不如金塊長人約基奇（Nikola Jokic）。對此，杜蘭特也替他抱屈，認為更多人偏愛約基奇以及「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），這對恩比德來說並不公平。

恩比德也曾向外界提到對MVP的渴望，「如果能夠拿到（MVP）的話就太好了，但如果又沒得到，我還真不知道我該怎麼做，我感覺評審是不是恨我，或是我和費城球迷的標準跟大家不太一樣。」

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