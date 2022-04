MLB》前大物左投本季首秀寫歷史！ 對天使5局狂飆12K（影音）

魯薩多5局12K追平隊史紀錄。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕馬林魚先發左投魯薩多(Jesus Luzardo)今天在大聯盟本季初登板就對天使大殺四方,僅投5局狂飆12次三振,退場時無關勝敗,但追平隊史紀錄。

魯薩多5局狂飆12次三振僅失1分,追平隊史前5局最多三振紀錄,先前只有兩人辦到這項紀錄,分別是2009年9月30日的諾拉斯可(Ricky Nolasco),以及2005年7月6日的柏奈特(A.J. Burnett)。

不過魯薩多今天僅投5局用76球退場,此役5局僅被敲2支安打失掉1分,飆12K,1次四壞保送無關勝敗,防禦率1.80。

魯薩多曾是前百大新秀,且擁有2020年農場左投最好的變速球,不過他在登上大聯盟後的表現並不好,僅首年6場出賽的防禦率1.50,後續2020年到2021年的防禦率都超過4,還曾發生因為打電動造成手指骨裂的尷尬事件,去年季中被運動家交易給馬林魚隊。

雖然曾被球探點出擁有農場左投最好的變速球,但今天魯薩多12K中有9K是由曲球送出,本場比賽魯薩多用了高達38顆曲球,佔了用球數的一半,且讓對手揮棒13次,造成12次揮空。

5 innings. 12 strikeouts.



Jesús Luzardo was lights out for the Marlins in his season debut.



(via @BallyMarlins)pic.twitter.com/2liaQgAzSG