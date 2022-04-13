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MLB》前大物左投本季首秀寫歷史！ 對天使5局狂飆12K（影音）

2022/04/13 09:17

魯薩多5局12K追平隊史紀錄。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚先發左投魯薩多（Jesus Luzardo）今天在大聯盟本季初登板就對天使大殺四方，僅投5局狂飆12次三振，退場時無關勝敗，但追平隊史紀錄。

魯薩多5局狂飆12次三振僅失1分，追平隊史前5局最多三振紀錄，先前只有兩人辦到這項紀錄，分別是2009年9月30日的諾拉斯可（Ricky Nolasco），以及2005年7月6日的柏奈特（A.J. Burnett）。

不過魯薩多今天僅投5局用76球退場，此役5局僅被敲2支安打失掉1分，飆12K，1次四壞保送無關勝敗，防禦率1.80。

魯薩多曾是前百大新秀，且擁有2020年農場左投最好的變速球，不過他在登上大聯盟後的表現並不好，僅首年6場出賽的防禦率1.50，後續2020年到2021年的防禦率都超過4，還曾發生因為打電動造成手指骨裂的尷尬事件，去年季中被運動家交易給馬林魚隊。

雖然曾被球探點出擁有農場左投最好的變速球，但今天魯薩多12K中有9K是由曲球送出，本場比賽魯薩多用了高達38顆曲球，佔了用球數的一半，且讓對手揮棒13次，造成12次揮空。

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