花滑》冬奧慘摔被罵翻 19歲朱易保送北京大學又讓中網友怒了

樊振東。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕中國國家體育總局昨（12日）公布2022年優秀運動員保送名單，共有873人通過審核，其中兩個名字特別受到矚目，一是世界桌球球王樊振東，另一位則是花式滑冰小將朱易（Beverly Zhu）。

2018年4月首登世界球王的樊振東，目前已經連續24個月蟬聯球王寶座，根據中國官方公告，他獲保送進入上海交通大學，也獲得中國網友一片讚賞，「樊振東 大學」、「樊振東擬保送上海交大」等關鍵字也登上熱搜。

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不過在此次還有另外一個名字引發關注，就是代表中國參加今年北京冬季奧運的19歲花滑小將朱易，她成為873人中唯一一位保送北京大學的運動員，馬上再度成為眾矢之的。

朱易2018年放棄美國籍，選擇代表中國隊代表出賽，不過在今年的冬奧團體賽慘摔、只拿下1積分，讓團隊成積從第3跌到第5，賽後被中國網友無情出征，質疑她是「靠爸」才入選、犧牲中國本土選手機會。

後來在個人賽也僅拿下27名的朱易，現在卻成為今年唯一保送北京大學的運動員，加上她的父親朱松純正是北京大學人工智慧研究院院長，因此再度引發大批網友批評，「有的人一出生就在羅馬」、「畢竟人家爸爸就是北大的」

朱易。（資料照，美聯社）

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