全中運》授旗新北代表隊 侯友宜勉「超越昨天、期待明天」

新北市長侯友宜今天早上為新北市全中運代表隊授旗。（記者何玉華攝）

〔記者何玉華／新北報導〕全國中等學校運動會將於4月16日至21日在花蓮縣登場，新北市長侯友宜今（13）日在市政會議為代表隊授旗，他勉勵參賽的選手追求好成績的目標，但得失心不要太重，抱持盡全力的在今天挑戰超越昨天，期待明天更好的心態，在競賽的過程中學到人生的寶貴經驗。

新北市教育局指出，今年將有全市95校共超過1200位代表隊選手參加；全中運會內賽從4月16日開始，其中柔道、射擊、自由車場地賽及划船提前於8日陸續開賽，截至13日，新北已獲得9金23銀21銅佳績。其中，射擊代表隊已摘下3面金牌，林口高中雙破高男組射擊10公尺空氣步槍個人賽及10公尺空氣步槍團體賽大會紀錄。

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新北全中運代表隊由參賽主政學校江翠國中校長梁坤明擔任領隊，侯友宜早上授旗，由今年全中運破大會紀錄的光榮國中標槍黃潮鴻選手代表接旗。黃潮鴻在今年台北市春季全國田徑公開賽、2022年港都盃全國田徑錦標賽及新北市全國青年盃田徑公開賽等全中運成績認定賽會，都獲得國男組標槍冠軍並屢破大會紀錄。

教育局表示，出席授旗的還有奪下去年全國運動會女子組跆拳道對打53公斤級銅牌的清水高中張佳筠、去年全中運及去年全國總統盃角力錦標賽國女組角力自由式第七級金牌的達觀國中小許媁淇，以及連續兩年獲得全中運高男組射箭團體賽金牌的三民高中張譯中，這些都是有機會奪得金牌的選手。

新北市長侯友宜今天早上為新北市全中運代表隊授旗，由光榮國中標槍黃潮鴻選手代表接旗。（記者何玉華攝）

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