NBA》雙星發威！厄文砍34分 籃網擊敗騎士挺進季後賽

厄文34分、12助攻。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA附加賽今天登場，籃網雙星發威，厄文挹注34分、12助攻，杜蘭特進帳25分，兩人率隊以115：108獲勝，順利挺進季後賽，首輪將碰上塞爾提克。

籃網這季以東部第7之姿挺進附加賽，碰上第8的騎士，爭取季後賽東部第7種子。開賽，籃網氣勢絕佳，雙星之一的厄文（Kyrie Irving）獨拿11分，杜蘭特（Kevin Durant）挹注8分，率隊在首節打出40：20攻勢，取得大幅領先。

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即便如此，騎士未輕易放棄，他們在第3節最後2分鐘趁著籃網失誤，打出7：0攻勢，持續縮小差距；第4節開局，騎士葛蘭德（Darius Garland）被卓吉奇（Goran Dragic）打中下體，在罰球線上穩穩拿下兩分，隨後又飆進三分球，助隊追到個位數差距。

眼看對手迎頭趕上，僅剩下6分差距，籃網杜蘭特挺身而出，一連進帳4分，讓布魯克林大軍在最後關頭保有優勢，即便騎士最後採取犯規戰術也無力逆轉戰局。

杜蘭特25分進帳。（法新社）

籃網今天5人得分上雙，厄文此仗手感火燙，他在前3節保持百分之百命中率，全場15投12中拿下全隊最高34分、12助攻，杜蘭特挹注25分、11助攻，騎士葛蘭德繳出全隊最高34分。

籃網確定拿下第7種子後，季後賽首輪將碰上塞爾提克，厄文戰老東家成為焦點；騎士落敗後，將和老鷹、黃蜂附加賽的勝隊，爭奪最後一張季後賽門票。

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