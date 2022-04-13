MLB》睽違3855天！ 普侯斯重返紅雀主場開轟（影音）

It's been 3,855 days since Albert Pujols last hit a home run in Busch as a Cardinal! pic.twitter.com/VZh3kPTRBP — St. Louis Cardinals （@Cardinals） April 13, 2022

〔體育中心／綜合報導〕「生化人」普侯斯（Albert Pujols）在相隔11年後重披紅雀戰袍，今天他在對上皇家的比賽中睽違3855天開轟，達成生涯第680轟、同時也是在紅雀主場的第445轟。

普侯斯今天面對皇家左投林區（Daniel Lynch）投出的第一顆球，就直接把球掃向左外野方向形成一發陽春砲，這也是他為天使、道奇效力達10年後，第一發穿著紅雀球衣敲出的全壘打，上一次普侯斯穿著這身球衣在紅雀主場開轟，已經要追溯到3855天前的2011年9月22號。

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普侯斯的全壘打擊球初速為96.8英哩，飛行距離368英尺，他在今天前7局打完4打數3安猛打，打回1分打點，跑回2分，紅雀8上結束以6：5領先皇家。

普侯斯開轟。（USA TODAY Sports）

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