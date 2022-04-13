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NBA》湖人新主帥誰來接？ 傳詹皇屬意柯瑞恩師

2022/04/13 10:58

傑克森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人本季組成豪華三巨頭，但最後卻連附加賽都打不進去，主帥沃格爾（Frank Vogel）首當其衝，例行賽一結束就遭到開除，誰來接下這燙手山芋備受矚目。今有消息指出，當家球星詹姆斯（LeBron James）欽點前勇士教頭傑克森（Mark Jackson），希望由他來執掌兵符。

沃格爾雖然2019-20賽季率領湖人打出52勝19敗，並一路過關斬將贏得最後冠軍，不過隔年戰績僅42勝30敗，雖然仍打進季後賽，但首輪就遭太陽淘汰。今年季初迎來魏斯布魯克（Russell Westbrook），不過明顯水土不服，加上詹姆斯以及戴維斯（Anthony Davis）遭遇傷病麻煩，整季33勝49敗排名西部第11，黯然打包提前結束賽季。

湖人宣告無緣季後賽後，球隊大刀闊斧展開改革，沃格爾因戰績不佳丟掉烏紗帽，《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）今天透露，詹姆斯對於傑克森（Mark Jackson）成為新任主帥感到非常有興趣，不過就算得到這位當家王牌支持，最終決定權仍掌握在球團手中。

傑克森過去8年以來都擔任NBA場邊評論員，他曾在2011至2014年擔任勇士主帥，並帶領金州大軍翻身，兩度挺進季後賽，雖然帶隊能力備受肯定，不過球隊總管邁爾斯（Bob Myers）執意將他撤換，改由現任教頭柯爾（Steve Kerr）接手，這決定也幫助勇士創下連續5年打進總冠軍戰壯舉。

除了傑克森被點名外，《洛杉磯時報》記者B.透納（Broderick Turner）也指出，包括暴龍主帥納斯（Nick Nurse）、七六人瑞佛斯（Doc Rivers）、爵士史奈德（Quin Snyder）、前魔術教頭克里佛（Steve Clifford）以及密西根大學總教練霍華德（Juwan Howard）都是可能人選。

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