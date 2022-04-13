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MLB》大谷翔平苦吞3K還盜壘失敗 天使靠再見野手選擇奪勝

2022/04/13 10:34

大谷翔平盜壘失敗，單場吞下3K。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊今天與馬林魚之戰，雖然全隊苦吞15次三振，但最終在9局靠著速度決勝負，用再見野手選擇以4：3奪勝。

天使先發投手山度瓦（Patrick Sandoval）主投4局飆6K失1分非自責分，而馬林魚先發左投魯薩多（Jesus Luzardo）表現更好，主投5局同樣失1分，但狂飆12K，追平隊史5局最多三振紀錄，兩隊前5局打完以1：1平手。

6下天使靠倫登（Anthony Rendon）夯出2分砲取得領先，但馬林魚奇澤姆（Jazz Chisholm）在7上直接回敬一發仰角高達45度的沖天2分砲追平。

9局下半，天使梅菲德（Jack Mayfield）在1出局後靠保送上壘，接著天使更換代跑魏德（Tyler Wade），魏德也展現快腿，用盜壘進佔得點圈，再藉著投手班德（Anthony Bender）的暴投上三壘，捕手史塔西（Max Stassi）隨後敲出游擊方向強襲球，羅哈斯（Miguel Rojas）第一時間沒能接乾淨，再傳本壘已來不及抓到魏德，終場天使就靠速度戰以4：3收勝。

天使日本好手大谷翔平今天前三打席都吞下三振，但在第四打席敲出本場比賽首安，可惜他在盜壘時被對方抓到，不過快腿讓他僅差一點就能盜壘成功，但經過重播輔助後裁判依舊維持原判，這也是他本季第一次盜壘失敗。大谷翔平開季手感不佳，25打數4安，苦吞8K沒有保送，打擊率1成60。

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