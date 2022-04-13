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MLB》開幕無安打今天大爆炸！ 達比修有寫生涯最恥辱紀錄

2022/04/13 11:09

達比修有今天只投1.2局退場，寫下生涯最短先發紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕開幕戰主投6局無安打的教士隊日籍強投達比修有，今天作客巨人卻寫下生涯最慘紀錄，投不滿2局退場，單場狂失9分防禦率暴增到10.57。

達比修有今天面對巨人可說是一點辦法都沒有，第一局包含貝爾特（Brandon Belt）的2分彈在內，達比修一共被敲出5支安打，投出2次保送，讓對手整整打一輪才結束。

第二局達比修有狀況依舊沒回穩，開局就先是被安打後投出觸身保送再被安打擠成滿壘，儘管讓對手擊出雙殺，眼看就要只掉1分結束半局，但達比修有再被弗羅雷斯（Wilmer Flores）敲出左外野方向的軟弱安打掉分，也讓教練選擇直接將他給換下場。

達比修有下場後，接替他的克里斯麥（Nabil Crismatt）也沒有壓制住巨人打線，接連被敲出兩支長打，不僅自己掉分，也把達比修有留在壘包上的人都送回來，二局結束教士已經以1：10落後對手9分。

達比修有今天總計投出57球，1.2局寫下生涯最短先發，先前最短為2.2局，一共被打8支安打，投出2次四壞保送與1次觸身保送，送出2K，失掉9分全部都是自責分，防禦率從0暴增到10.57。

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