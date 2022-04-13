MLB》451英尺大號陽春彈！國民強打索托百轟里程碑達陣（影音）

索托。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕國民強投索托（Juan Soto）今在作客勇士的比賽敲出陽春砲，達成生涯百轟里程碑，不過國民終場以4：16慘敗。

索托今在6局相中勇士投手愛德（Bryce Elder）89.5英哩卡特球，一棒掃出右外野大牆，根據Statcast顯示，此發陽春砲擊球初速112.5英哩、飛行距離451英尺，是索托生涯第4遠的全壘打。

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根據《ESPN Stats & Info》指出，23歲又169天的索托成為分區年代（1969年）以來，第四年輕達成百轟里程碑的打者，前三位分別是「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、瓊斯（Andruw Jones）以及卡布雷拉（Miguel Cabrera）。

總計索托今3打數2安打、包括1發陽春砲，另選一保送，賽季打擊率2成86。只惜紀錄夜無緣喜上加喜，國民今遭衛冕軍狂掃19安、包括歐蘇納（Marcell Ozuna）的單場雙響砲，以12分差敗下陣來。

No. 100 for Juan Soto went 451 feet



（via @MLB） pic.twitter.com/E0vPtfvXNy — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） April 13, 2022

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