MLB》451英尺大號陽春彈！國民強打索托百轟里程碑達陣（影音）

〔體育中心/綜合報導〕國民強投索托(Juan Soto)今在作客勇士的比賽敲出陽春砲,達成生涯百轟里程碑,不過國民終場以4:16慘敗。

索托今在6局相中勇士投手愛德(Bryce Elder)89.5英哩卡特球,一棒掃出右外野大牆,根據Statcast顯示,此發陽春砲擊球初速112.5英哩、飛行距離451英尺,是索托生涯第4遠的全壘打。

根據《ESPN Stats & Info》指出,23歲又169天的索托成為分區年代(1969年)以來,第四年輕達成百轟里程碑的打者,前三位分別是「A-Rod」羅德里奎茲(Alex Rodriguez)、瓊斯(Andruw Jones)以及卡布雷拉(Miguel Cabrera)。

總計索托今3打數2安打、包括1發陽春砲,另選一保送,賽季打擊率2成86。只惜紀錄夜無緣喜上加喜,國民今遭衛冕軍狂掃19安、包括歐蘇納(Marcell Ozuna)的單場雙響砲,以12分差敗下陣來。

