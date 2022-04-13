全中運》新竹尖石國中柔道隊寫佳績 勇奪4金是過去5年總和

尖石國中柔道隊在宿舍頂樓、以鐵皮搭設的訓練場刻苦練習。（尖石國中提供）

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣參加今年全國中等學校運動會的柔道比賽表現亮眼，這個由尖石國中、東泰高中、仰德高中3校選手所組成的代表隊，一共帶回4金1銀2銅的佳績，成績更勝去年，其中光是尖石國中就抱回4金1銅，更拿下國中男子組總錦標冠軍，成為竹縣之光。

縣府教育局表示，尖石國中這次包辦了4金、1銅，還有3名選手勇奪第5名、2人獲得第7名，創下該校柔道隊自2012年成軍以來的最佳紀錄！校長彭清宏說，今年的金牌數量已經是過去5年的總和。

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東泰高中學生張曉萱這次也獲得銀牌，仰德高中學生柯以臣、蔡世恩均帶回銅牌，仰德高中學生洪威程名列第5，其中張曉萱也是尖石國中校友。

縣府表示，尖石國中柔道訓練場就在宿舍頂樓，以鐵皮屋頂搭設，夏熱冬冷，環境相對刻苦，隊員都是尖石子弟，且從國中才開始接觸柔道。僅2、3年的時間，在彭清宏、教練胡夏芬及至善基金會社工楊曜誦等人陪伴下，選手今年在全中運拚搏出色的成績，令人刮目相看。

該校9年級學生鍾羽翔過去在各級賽事雖未有突出表現，但這次在金牌戰中一路奮鬥，先吞下2張指導黃牌，卻在倒數20秒之際反摔對手，獲得1勝（IPPON）成功奪金，表現超出預期，是今年全中運新竹縣的首面金牌，跌破多人眼鏡。

次日徐子樂、徐子堯兄弟檔上演一勝（IPPON）致勝法，徐子堯開場18秒就先使出過肩摔取勝，徐子樂也不讓弟弟專美於前，開賽1分鐘10秒，就以小外掛取得一勝（IPPON），兄弟檔同日奪金，成為柔道場上的佳話。

第4面金牌則由9年級林聖恩拿下，他雖說也一路與對手纏鬥均未能取分，卻在倒數之際，由對手先出手，林聖恩趁勢使出大外捲，獲得半勝，比賽後興奮的把在場邊指導的胡夏芬高高抱起，難掩獲勝的雀躍心情。

其中林聖恩最難能可貴，因為胡夏芬說，他國小時曾患顏面神經失調，家人本不希望他參加體育班，不過林聖恩在接觸柔道後，漸漸產生興趣，從連1公里都跑不完的小胖子，一路成長為金牌選手，十分不容易。

尖石國中女將谷慕‧勒巴克為柔道隊長，她在銅牌戰，透過三角壓制對手20秒，取得一勝（IPPON），尖石國中選手鍾佩欣、李芯慈、徐昱鎧也獲得第5名，朱采茵、林芷彤獲得第7名。彭清宏說，比賽期間他跟胡夏芬、楊曜誦每晚花1小時，從心理層面、比賽打法優缺點等傾囊相授。彭清宏更以基督徒的身分帶領學生禱告，除了勉勵學生要爭取勝利，同樣也要學習接受失利、失常，「輸也要輸得起」，以此培養學生的心理素質。

新竹縣教育局推出「新竹縣績優運動潛力選手培訓補助金發給要點」今年正式上路，依據條文，獲得全中運第1名的選手可獲得每月4000元補助、第2名則為2000元，第3名可領取1500元，選手所就讀的新竹縣學校，已可依據該法規申請相關補助來充實選手培訓所需的器材或營養品等，鼓勵新竹縣的運動選手在賽場上發光。

尖石國中柔道隊今年在全中運表現亮眼。（尖石國中提供）

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