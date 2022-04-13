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NBA》艾德華茲、羅素合砍59分！灰狼力退快艇晉級季後賽

2022/04/13 12:36

艾德華茲豪取30分。（圖片取自灰狼推特）

〔體育中心／綜合報導〕西部附加賽首戰由快艇作客灰狼，灰狼在湯斯（Karl-Anthony Towns）面臨犯規麻煩後，依舊靠著另一位年輕的狀元郎艾德華茲（Anthony Edwards）豪取30分，以及羅素（D'Angelo Russell）29分進帳，以109：104擊敗快艇，將以第七種子的身分迎戰灰熊。

首節主場灰狼命中率不佳僅36.4%，靠艾德華茲一人7分苦撐，反倒是快艇在小莫里斯（Marcus Morris Sr.）、P.喬治（Paul George）、R.傑克森（Reggie Jackson）與N.鮑威爾（Norman Powell）4人聯手下，以26：20領先。次節灰狼湯斯早早陷入4犯的犯規麻煩，但灰狼在艾德華茲與羅素兩人合砍22分帶領下，半場打完反倒以53：51超前快艇2分。

下半場快艇球星P.喬治發威，單節豪取17分進帳，率快艇逆轉戰局，三節打完快艇以84：78逆轉。決勝節快艇一度拉開到93：83雙位數分差，但灰狼沒有放棄，儘管湯斯在7分34秒6犯退場，但他們依舊打出一波7：0攻勢將比數拉近到3分差，迫使快艇叫出暫停。

湯斯深陷犯規麻煩，第四節6犯退場。（美聯社）

暫停過後P.喬治馬上跳投拿2分止血，不過艾德華茲也馬上以2分回應，瑞德（Naz Reid）在下一波搶下進攻籃板放進2分，讓比數剩下1分差，接著快艇2波攻勢沒進，羅素三分命中，幫助灰狼以97：95逆轉比數，後續艾德華茲再爆扣籃框助隊取得4分領先。

快艇巴頓（Nicolas Batum）在3分09秒飆進底角三分助隊追到1分差，不過艾德華茲馬上回敬一顆三分球，隨後快艇進攻未果，羅素又在1分56秒投進後撤步2分，瞬間將比數拉開到6分差，P.喬治1分25秒飆進右側45度角三分，101：104，快艇依舊還有懸念。

不過快艇在59.5秒上籃未進後，艾德華茲38.5秒的上籃要到犯規，他在罰球線上2罰全進，灰狼拉開到5分領先，快艇在暫停後的下波進攻未進也讓他們只能用犯規凍結時間，終場灰狼擊敗快艇，相隔4個球季成功重返季後賽，對手將是第二種子灰熊隊。

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