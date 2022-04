〔體育中心/綜合報導〕效力海盜1A的台灣好手鄭宗哲,今在面對老虎的1A的主場開幕戰扮演致勝英雄,在9局敲出再見安打,助隊以4:3拿下勝利。

現年20歲的鄭宗哲去年在新人聯盟磨練,季末赴哥倫比亞冬季聯盟,最後成為首位在加勒比海大賽奪冠的台灣選手,本月初還到大聯盟支援海盜春訓賽事,初登場就在9局敲出追平三分砲,技驚四座。

請繼續往下閱讀...

鄭宗哲隨後被分發到1A展開旅美生涯第二個球季,今在主場開幕戰擔任先發第2棒游擊手,前四打席皆無功而返,還吞下1次三振,9局在一二壘有人情況下上場打擊,選掉2顆壞球後,相中95英哩的速球攻擊,一棒掃成右外野平飛安打終結比賽。

鄭宗哲至今連3場比賽有安打,19打數吞下6K,賽季打擊率2成11、攻擊指數0.549。

What a way to end the Home Opener!!! https://t.co/rlAPDJDy0g pic.twitter.com/3azi5S0gza