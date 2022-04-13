MiLB》台灣火球男迎來職業初登板！莊陳仲敖2.2局失6分吞敗

莊陳仲敖。（資料照，經紀公司提供）

〔體育中心／綜合報導〕去年加盟運動家的火球男莊陳仲敖，今迎來職業生涯初登板，先發2.2局挨8安、飆出4K、失掉6分中有4分為自責分。

21歲的莊陳仲敖，原本計畫高中畢業投入中職選秀，後來因傷暫緩，在國體大訓練後，最快球速能達154公里，去年也披上台灣隊戰袍，在U23世界盃先發2場拿下1勝、防禦率3.00，9.1局飆14次三振，成功吸引美職球隊目光，去年11月底與運動家簽約，成為繼陳鏞基、潘志芳與王維中後隊史第四位台灣球員。

請繼續往下閱讀...

從1A出發的莊陳仲敖今在面對水手1A的主場開幕戰迎來生涯初登板，一上來就先飆出2K，雖然隨後被敲長打，不過順利製造滾地球出局、安全下庄。

2局莊陳仲敖遇上亂流，單局被敲3支安打、外加1次保送失掉2分，下一局還是沒能穩下陣腳，挨了4支安打，加上隊友守備也不幫忙，一口氣再掉4分，隨後就被換退場。

總計莊陳仲敖今主投2.2局被敲8支安打失掉6分中有4分是自責分，71球中有48球為好球，最後所屬球隊以5：16輸球，他也吞下生涯首敗，賽後防禦率13.50。

另外效力費城人1A的李灝宇今也有出賽，3打數1安打、選到1次保送，還有1次盜壘成功，賽季打擊率3成08。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法