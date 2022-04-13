NBA》籃網過頭關強碰綠衫軍 布朗：沒R.威廉斯我們可以摧毀禁區

布朗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天附加賽擊退騎士，搶下東部第7種子，首輪將碰上塞爾提克。本場致勝功臣之一的布朗（Bruce Brown）也信誓旦旦，表示對方缺少長人R.威廉斯（Robert Williams）坐鎮情況下，球隊能夠無情肆虐對手禁區。

籃網本場除了靠厄文（Kyrie Irving）及杜蘭特（Kevin Durant）合拿59分外，布朗也扮演至關重要角色，全場共上場40分鐘，繳出18分9籃板8助攻準大三元數據，幫助球隊擋住對手反撲，挺進季後賽。

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雖然如願搶下重要一勝，不過籃網首輪將碰頭下半季最火燙的球隊塞爾提克，重演上季對戰戲碼，不過種子排名互換，布魯克林想要以下剋上並非易事，但R.威廉斯的受傷可能成為系列賽轉折點，這位前場大將因左膝半月板撕裂缺席4到6周，最快可能要等到第二輪才能歸隊。

布朗今天贏球後提到R.威廉斯的缺陣將減輕球隊多大壓力，「我們不能讓塔圖姆（Jayson Tatum）拿下50分，所以我們必須給予足夠的身體對抗，現在他們少了R.威廉斯，內線嚇阻力不如過往，我們會盡可能往泰斯（Daniel Theis）、哈佛德（Al Horford）去做攻擊，損失R.威廉斯對他們影響非常巨大。」

塞爾提克在R.威廉斯缺賽期間僅取得11勝10敗，本季當他在場時，綠衫軍的防守效率值為99.9，但當他下場後平均為104.3。此外，兩隊去年兩隊季後賽交手，R.威廉斯曾單場賞給對手9次火鍋封阻，但系列賽第4、第5戰因傷缺陣，球隊也以1：4遭到籃網淘汰。

R.威廉斯。（資料照，美聯社）

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