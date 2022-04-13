日職》這款跑壘！王柏融敲深遠安 在二壘出局遭日網友揶揄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手王柏融今天在二軍先發，對陣同樣來自台灣的樂天小將王彥程，不過他雖然敲出一支深遠安打，卻因為跑壘不積極在二壘出局。

王柏融今天先發擔任左外野手打第四棒，首打席從王彥程手中選到保送，第二打席在4局下半，王柏融敲出一支深遠的右外野方向安打，但王柏融疑似因為沒有認真跑壘，球最終沒有越過全壘打大牆落在界內，樂天右外野手小郷裕哉快速地處理將球傳到二壘，直接把來不及上二壘的王柏融給觸殺，拿下該局第二個出局數。

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王柏融的表現被分享到火腿的頻道，就有球迷在底下用中文不滿地表示：「跑壘態度0分」、更有憤怒的球迷罵道：「桃園那隊專出不積極跑壘的廢物」、也有日本網友在底下留言：「笑了 原本以為是全壘打結果出局，算是另一種神跑壘。」

球迷會有憤怒的言論並不意外，王柏融開季在一軍表現不佳，出賽8場只敲出1支安打，打擊率0.053，雖然在二軍連續有安打表現，但如此跑壘對他的表現來說並沒有好處。

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