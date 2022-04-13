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SBL》場均16.7分生涯新高 璞園姜廣謙首獲單週最佳

2022/04/13 13:40

桃園璞園姜廣謙上週場均16.7分、2.7籃板、3助攻首獲SBL單週最佳球員。（籃協提供）　　

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第19屆SBL公布第11週單週最佳球員，桃園璞園建築二年級後衛姜廣謙首度獲選，上週他出賽3場，繳出生涯場均新高16.7分，外加2.7籃板、3助攻，包括本月9日踢館高雄九太科技，助隊中止16連敗。

姜廣謙近況不錯，已連續8場得分雙位數，本月8日面對台灣啤酒衛冕軍拚出23分、5助攻，隔天戰高雄九太貢獻17分、5籃板、3助攻，榮膺終止連敗的頭號功臣，生涯首次獲獎，他把榮耀與家人、教練及隊友分享：「很開心能受到肯定，感謝隊友、教練團，還要特別感謝台藝大葛教練時常關心，沒有他們，我不會有機會能拿到這個獎項，也要非常感謝我的家人，我會繼續努力持續加強自己。」姜廣謙本季成功蛻變，對於自己近期好表現，謙稱仍有許多不足處需要改進，也特別感謝教練林金榜教練提供攻守建議，給他很多信心。

璞園執行教練黃啟峰表示：「阿廣是這球隊的學長，雖然他才打兩年，也不是年紀最大，但至少比其他球員有多一年比賽經驗。季前跟他聊過，希望他能在攻守兩端都做好榜樣，多開口去帶這批球員，季中甚至讓他去打到控球，也都有不錯表現。希望他今年有好表現，下季往更高層級發展。」

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