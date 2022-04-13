晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》陳偉殷二軍先發投5局 遭長打狙擊成失分關鍵（影音）

2022/04/13 14:52

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎台灣選手陳偉殷今天在二軍先發對決中日龍，前三局9上9下絕好調，可惜在第四、五局被串聯安打與全壘打狙擊失分，最終以5局失3分成績結束投球任務。

陳偉殷前3局投出9上9下飆1K，四局上半1出局陳偉殷被土田龍空敲安，下棒的三俁大樹靠著野手選擇上壘形成一、二壘有人的局面，接著陳偉殷讓郡司裕也飛球出局後，被資深老將福田永将敲出右外野深遠安打清光壘包掉2分，下棒堂上直倫接力敲安，不過最終福田永将死在三壘形成第三個出局數。

五局上半陳偉殷在連續解決2名打者後，遭石橋康太左外野陽春彈狙擊，接著讓石岡諒太擊出游擊滾地球拿下第三個出局數。

陳偉殷今天主投5局用63球，被打4支安打送出1次三振沒有保送，失掉3分都是自責分，防禦率3.86。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。