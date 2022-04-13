日職》陳偉殷二軍先發投5局 遭長打狙擊成失分關鍵（影音）

ウエスタン・リーグ— イレブンスポーツ （@ElevenSportsJP） April 13, 2022
阪神先発 #チェン・ウェイン 投手
vs
中日先発 #岡田俊哉 投手#チェン・ウェイン 投手
初回三振を奪い三者凡退に抑える
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〔體育中心／綜合報導〕阪神虎台灣選手陳偉殷今天在二軍先發對決中日龍，前三局9上9下絕好調，可惜在第四、五局被串聯安打與全壘打狙擊失分，最終以5局失3分成績結束投球任務。
陳偉殷前3局投出9上9下飆1K，四局上半1出局陳偉殷被土田龍空敲安，下棒的三俁大樹靠著野手選擇上壘形成一、二壘有人的局面，接著陳偉殷讓郡司裕也飛球出局後，被資深老將福田永将敲出右外野深遠安打清光壘包掉2分，下棒堂上直倫接力敲安，不過最終福田永将死在三壘形成第三個出局數。
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中日 #福田永将 選手
復帰後初安打は先制の2点タイムリー2ベースヒット
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五局上半陳偉殷在連續解決2名打者後，遭石橋康太左外野陽春彈狙擊，接著讓石岡諒太擊出游擊滾地球拿下第三個出局數。
陳偉殷今天主投5局用63球，被打4支安打送出1次三振沒有保送，失掉3分都是自責分，防禦率3.86。
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5回表、中日・石橋康太がソロホームラン！！
鋭い当たりで、レフトの頭上を超えていきました#dragons #イレブンスポーツ
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