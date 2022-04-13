晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》前10打數無安打 老虎狀元郎首安終於出爐（影音）

2022/04/13 14:51

托克森。（今日美國）

〔記者林宥辰／綜合報導〕老虎隊2020年狀元籤選進的托克森（Spencer Torkelson）今年開季就初登大聯盟，不過前4戰合計10打數沒有任何安打，讓球迷有點擔心。今天面對紅襪隊比賽中，托克森從老將希爾（Rich Hill）手中擊出二壘安打，生涯首安終於出爐。

有趣的是，托克森今年22歲，出生自1999年，當年希爾才正首度被大聯盟選秀會選到，不過該年還未簽約，如今希爾是征戰多年的42歲老將。托克森說：「無論年齡，他都得投好球，而我都得面對。」托克森笑說，首安出爐之後，彷彿肩膀上的重擔消失一般。

官網報導，托克森自從進入職業賽場，每升一層級似乎都得花點時間適應，比如在高階1A的前4戰就曾有過16支1低潮，但一旦找回狀況，實力不容質疑。托克森說：「我從中學習到相信自己，過去的經驗讓我更專注、尊重棒球之神。我受到不小考驗，但只要保持一定的能量，自然會有好結果。」

被托克森擊出首安的希爾，賽後被問及時發揮老將風度，說：「為這小子感到開心。顯然他會有個很棒的生涯，很期待20年後再回頭看看他的成績。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。