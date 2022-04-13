MLB》前10打數無安打 老虎狀元郎首安終於出爐（影音）

托克森。（今日美國）

〔記者林宥辰／綜合報導〕老虎隊2020年狀元籤選進的托克森（Spencer Torkelson）今年開季就初登大聯盟，不過前4戰合計10打數沒有任何安打，讓球迷有點擔心。今天面對紅襪隊比賽中，托克森從老將希爾（Rich Hill）手中擊出二壘安打，生涯首安終於出爐。

有趣的是，托克森今年22歲，出生自1999年，當年希爾才正首度被大聯盟選秀會選到，不過該年還未簽約，如今希爾是征戰多年的42歲老將。托克森說：「無論年齡，他都得投好球，而我都得面對。」托克森笑說，首安出爐之後，彷彿肩膀上的重擔消失一般。

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官網報導，托克森自從進入職業賽場，每升一層級似乎都得花點時間適應，比如在高階1A的前4戰就曾有過16支1低潮，但一旦找回狀況，實力不容質疑。托克森說：「我從中學習到相信自己，過去的經驗讓我更專注、尊重棒球之神。我受到不小考驗，但只要保持一定的能量，自然會有好結果。」

被托克森擊出首安的希爾，賽後被問及時發揮老將風度，說：「為這小子感到開心。顯然他會有個很棒的生涯，很期待20年後再回頭看看他的成績。」

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