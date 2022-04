MLB》前10打數無安打 老虎狀元郎首安終於出爐（影音）

托克森。(今日美國)

〔記者林宥辰/綜合報導〕老虎隊2020年狀元籤選進的托克森(Spencer Torkelson)今年開季就初登大聯盟,不過前4戰合計10打數沒有任何安打,讓球迷有點擔心。今天面對紅襪隊比賽中,托克森從老將希爾(Rich Hill)手中擊出二壘安打,生涯首安終於出爐。

有趣的是,托克森今年22歲,出生自1999年,當年希爾才正首度被大聯盟選秀會選到,不過該年還未簽約,如今希爾是征戰多年的42歲老將。托克森說:「無論年齡,他都得投好球,而我都得面對。」托克森笑說,首安出爐之後,彷彿肩膀上的重擔消失一般。

官網報導,托克森自從進入職業賽場,每升一層級似乎都得花點時間適應,比如在高階1A的前4戰就曾有過16支1低潮,但一旦找回狀況,實力不容質疑。托克森說:「我從中學習到相信自己,過去的經驗讓我更專注、尊重棒球之神。我受到不小考驗,但只要保持一定的能量,自然會有好結果。」

被托克森擊出首安的希爾,賽後被問及時發揮老將風度,說:「為這小子感到開心。顯然他會有個很棒的生涯,很期待20年後再回頭看看他的成績。」

Spencer Torkelson’s first @MLB hit, against Rich Hill, on a gorgeous afternoon in Detroit. @MLBNetwork @BallySportsDET pic.twitter.com/T8cK3dqUKe