MLB》史上首位女性一壘教練！巨人隊納肯寫歷史（影音）

納肯成為歷史第一位場上指導教練。（取自巨人隊推特）
〔體育中心／綜合報導〕巨人隊教練納肯（Alyssa Nakken）繼2020年成為大聯盟首位全職女性教練後，今天再度寫下歷史，成為第一位場上指導的一壘教練。
31歲的納肯2014年進入巨人制服組擔任實習生，2020年獲巨人教頭凱普勒（Gabe Kapler）欽點進入教練團，負責外野與跑壘的指導。
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巨人一壘教練理查森（Antoan Richardson）今因與教士三壘教練席爾特（Mike Shildt）發生言語衝突遭到裁判驅逐出場，因此一壘的職務由納肯頂替。
在納肯站上一壘後，聯盟也迎來歷史性一刻，在場上首度有女性教練出現，教士一壘手哈斯默（Eric Hosmer）也被捕捉到向納肯握手致意。
History.— SF Giants on NBCS （@NBCSGiants） April 13, 2022
Alyssa Nakken becomes the first woman to coach on the field in an MLB game after Antoan Richardson was ejected.
Eric Hosmer showed his appreciation pic.twitter.com/RdGWKjfcnu