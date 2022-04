MLB》史上首位女性一壘教練！巨人隊納肯寫歷史（影音）

納肯成為歷史第一位場上指導教練。(取自巨人隊推特)

〔體育中心/綜合報導〕巨人隊教練納肯(Alyssa Nakken)繼2020年成為大聯盟首位全職女性教練後,今天再度寫下歷史,成為第一位場上指導的一壘教練。

31歲的納肯2014年進入巨人制服組擔任實習生,2020年獲巨人教頭凱普勒(Gabe Kapler)欽點進入教練團,負責外野與跑壘的指導。

請繼續往下閱讀...

巨人一壘教練理查森(Antoan Richardson)今因與教士三壘教練席爾特(Mike Shildt)發生言語衝突遭到裁判驅逐出場,因此一壘的職務由納肯頂替。

在納肯站上一壘後,聯盟也迎來歷史性一刻,在場上首度有女性教練出現,教士一壘手哈斯默(Eric Hosmer)也被捕捉到向納肯握手致意。

History.



Alyssa Nakken becomes the first woman to coach on the field in an MLB game after Antoan Richardson was ejected.



Eric Hosmer showed his appreciation pic.twitter.com/RdGWKjfcnu