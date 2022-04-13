國小硬式聯賽》桃園最強！中平少棒單局狂灌7分奪隊史第3冠

桃園中平少棒奪隊史第三冠。（學生棒球聯盟提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕桃園市中平國小、高雄市忠孝國小今天（13日）在冠軍戰交手，中平靠著2局下7分大局奠定勝基，加上投手陳建宏自第2局接手後援表現近乎完美，終場以7比1獲勝，繼108學年度後，抱回國小聯賽硬式組冠軍，也是隊史第三座金盃。

中平與忠孝首度爭冠，開賽忠孝就攻佔滿壘無功而返，2局上中平先發投手黃字泫控球不穩出現兩次保送，中平當下決定換上陳建宏登板，以三振化解危機凍結失分，也帶動球隊下半局攻勢，黃字泫、陳得瑋、高浤崴安打連發，忠孝換投姜晉堯，中平1出局後再接連敲4安打，加上對手失誤，一舉吃下7分大局。

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陳建宏一路投完比賽，只在3局上再失1分，總計以70球後援4.1局，被敲出3安打，投出5次保送、1次三振，拿下勝投，為中平守住勝局，表現讓教練李國強讚賞「他個性不會想太多，越投越好，控球還要再加強，不過這一場我給他100分」，陳建宏第一次在冠軍戰投球，他自認不會緊張，「教練說投邊邊角角就好，讓對方打不好，全力去丟。」

中平全場12支安打，展現攻擊火力，李國強說，「後段棒次銜接上沒話講，這次打擊調整得不錯，希望能維持到後面的選拔賽。」

中平繼104、108學年後，捧回第三冠，李國強說，要感謝桃園市政府、資深顧問張滄彬老師、校方、長期支持的贊助商，還有辛苦的教練團，未來也希望能爭取球隊第二名正式專任教練。

桃園中平少棒投手陳建宏。（學生棒球聯盟提供）

國小棒球聯賽硬式組個人獎項得主。（學生棒球聯盟提供）

高雄忠孝少棒屈居亞軍。（學生棒球聯盟提供）

<<團體獎>>

第一名：桃園市中平國小

第二名：高雄市忠孝國小

第三名：台北市福林國小

第四名：新北市土城國小

第五名：南投縣新街國小

第六名：新北市興穀國小

第七名：台南市崇學國小

第八名：新竹市西門國小

<<個人獎>>

打擊獎第一名：桃市中平#10許梓奕

打擊獎第二名：高市忠孝#10姜晉堯

打擊獎第三名：北市福林#10廖芫豎

打點獎：北市福林#8曾乙喆

全壘打獎：南投新街#2全灑儒

投手獎：桃市中平#10許梓奕

MVP：桃市中平#6黃字泫

最佳教練獎：烏瑪斯˙索克魯曼、戴源宏、陳嘉皇

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