日職》對決學長王柏融被敲安 王彥程仍繳6局無失分好投（影音）

王彥程。（圖片取自IG）

〔記者林宥辰／綜合報導〕被日本火腿隊下放二軍調整的王柏融，今天對戰樂天金鷲隊二軍，樂天先發投手正好是同樣來自台灣的王彥程，兩位出身台灣青棒強權穀保家商的學長學弟，在日職二軍遭遇。學長王柏融稍占上風，對戰兩打數，保送和安打各一，但王彥程仍投出6局無失分好投。

王柏融被安排在4棒、左外野手，兩人交手的首打席，是在一壘有人狀況下，還發生有趣插曲，王彥程投球時因重心不穩跌倒，球並未出手而被判了投手犯規，之後保送王柏融。兩人對決的第2打席，王柏融則是擊出直擊右外野全壘打牆邊的安打，但疑因跑壘起步稍慢，被觸殺在二壘前。

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王彥程此役投6局用77球，被擊出5安打、4次三振，無失分；王柏融則是單場4次上場打擊，選到2保送、另有1安打和1次滾地球出局。樂天二軍原本首局就有1分進帳，但8局下遭火腿隊逆轉，火腿二軍終場3:1贏球。

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