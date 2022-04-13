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日職》王VS.王人生第一次對決 王彥程笑談跌倒「糗場面」

2022/04/13 16:20

王彥程。（資料照，圖片取自太平洋聯盟tv）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今天日職二軍火腿對樂天金鷲之戰，同樣出身穀保家商的王柏融和王彥程，兩人生涯首度對戰，首打席王彥程投球時因重心不穩跌倒，球並未出手被判投手犯規，之後保送王柏融。

今天賽後王彥程笑說，「跌倒是因為還沒有很習慣投手丘，柏融學長雖然臉上笑笑的，但感覺就是帶著很強烈企圖心要來對付我。」

此役兩人第2次對決，王柏融敲出直擊右外野全壘打牆邊的安打，因跑壘起步稍慢被觸殺在二壘前，王彥程說，「那個打席非常感謝隊友的幫忙，如果沒有出局的話，接下來會投得非常吃力，這是我人生第一次對戰柏融學長，十分期待下一次再對到他。」

王彥程先發6局被擊出5安打、4次三振，無失分；王柏融4打席選到2保送，另有1安打和1次滾地球出局，火腿二軍終場3:1贏球。王彥程只用了精簡的77球就退場，他表示，今天整體投球感覺還不錯，其實想要再繼續丟下去。

2019年U18世界盃台灣隊奪冠前夕，王彥程與樂天簽下育成選手合約，也是當年U18擊敗日本隊的勝投，加上前一年亞青賽投贏日本，被譽為「日本殺手」，至今他的身分依然是育成選手。

王彥程說，「今年目標當然是轉支配下選手，但季中必須做好自己該做的事，拉長投球局數，投出高品質的球，有實力在一軍展現才是最重要的目標。」

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