日職Live》吳念庭敲安有打點 松本剛4局無安打破功還挨轟

第五局（西武4：2火腿）

西武先發投手松本剛前4局投得虎虎生風，只投出1次保送讓對手攻佔得點圈，野村佑希5上突破松本航的封鎖，敲出球隊此役首安，石井一成再補上一發右外野2分砲，幫助火腿追到2：4落後。

第三局（西武4：0火腿）

鈴木將平3局下敲出右外野二壘安打，岸潤一郎犧牲觸擊推進隊友上三壘，奧格雷迪敲出帶有1分打點的右外野二壘安打，吳念庭再度於得點圈有人時上場打擊，立野和明發生暴投，奧格雷迪上三壘，吳念庭敲出二壘平飛球遭接殺。外崎修汰敲出中外野安打送回西武第4分

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第一局（西武2：0火腿）

岸潤一郎1局下率先敲安，奧格雷迪擊出右外野二壘安打，助隊先馳得點，吳念庭首打席在二壘有人時，相中立野和明的第一球，適時敲出右外野安打，打回第2分，吳念庭連3戰敲安，西武以2：0領先火腿。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕西武今天在主場續戰日本火腿，台灣好手吳念庭擔任先發第4棒一壘手，力拚連3戰敲安，本季打擊率為2成96。

西武先發投手派出25歲右投松本航，本季拿下1勝1敗，防禦率高達5.91，火腿派出24歲小將立野和明應戰，力拚本季第2勝，本季防禦率為3.60。

日本火腿先發打線

1 （中） 淺間 大基

2 （左） 松本 剛

3 （指） 近藤 健介

4 （一） 清宮 幸太郎

5 （三） 野村 佑希

6 （二） 阿爾坎塔拉

7 （游） 石井 一成

8 （捕） 古川 裕大

9 （右） 万波 中正

先發投手：立野 和明

西武先發打線

1 （中） 鈴木 将平

2 （右） 岸 潤一郎

3 （左） 奧格雷迪

4 （一） 吳念庭

5 （二） 外崎 修汰

6 （指） 栗山 巧

7 （三） 維特

8 （捕） 牧野 翔矢

9 （遊） 源田 壮亮

先發投手：松本 航

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