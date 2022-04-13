日職Live》吳念庭敲安有打點 松本剛4局無安打破功還挨轟

第五局（西武4：2火腿）
西武先發投手松本剛前4局投得虎虎生風，只投出1次保送讓對手攻佔得點圈，野村佑希5上突破松本航的封鎖，敲出球隊此役首安，石井一成再補上一發右外野2分砲，幫助火腿追到2：4落後。
第三局（西武4：0火腿）
鈴木將平3局下敲出右外野二壘安打，岸潤一郎犧牲觸擊推進隊友上三壘，奧格雷迪敲出帶有1分打點的右外野二壘安打，吳念庭再度於得點圈有人時上場打擊，立野和明發生暴投，奧格雷迪上三壘，吳念庭敲出二壘平飛球遭接殺。外崎修汰敲出中外野安打送回西武第4分
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第一局（西武2：0火腿）
岸潤一郎1局下率先敲安，奧格雷迪擊出右外野二壘安打，助隊先馳得點，吳念庭首打席在二壘有人時，相中立野和明的第一球，適時敲出右外野安打，打回第2分，吳念庭連3戰敲安，西武以2：0領先火腿。
賽前報導
〔體育中心／綜合報導〕西武今天在主場續戰日本火腿，台灣好手吳念庭擔任先發第4棒一壘手，力拚連3戰敲安，本季打擊率為2成96。
西武先發投手派出25歲右投松本航，本季拿下1勝1敗，防禦率高達5.91，火腿派出24歲小將立野和明應戰，力拚本季第2勝，本季防禦率為3.60。
日本火腿先發打線
1 （中） 淺間 大基
2 （左） 松本 剛
3 （指） 近藤 健介
4 （一） 清宮 幸太郎
5 （三） 野村 佑希
6 （二） 阿爾坎塔拉
7 （游） 石井 一成
8 （捕） 古川 裕大
9 （右） 万波 中正
先發投手：立野 和明
西武先發打線
1 （中） 鈴木 将平
2 （右） 岸 潤一郎
3 （左） 奧格雷迪
4 （一） 吳念庭
5 （二） 外崎 修汰
6 （指） 栗山 巧
7 （三） 維特
8 （捕） 牧野 翔矢
9 （遊） 源田 壮亮
先發投手：松本 航